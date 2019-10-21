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هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة

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الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

المصريون ـ متابعات

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا للتباحث في ملف سد النهضة في موسكو، موضحة أن نهر النيل عنصر أساسي لمصر.
وأشارت "الحديدي"، خلال برنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، إلى أن حصة مصر من المياه تصل إلى 55،5 مليار متر مكعب من المياه، ومصر تسعى ألا تقل كمية المياه التي تصل إليها عن حد معين، مؤكدة أن نهر النيل سيظل خالد مهما حدث.
وأوضحت أن قواعد التشغيل بعد ملىء السد عنصر خلافي آخر بين مصر وأثيوبيا، مؤكدة أن مصر أمامها بدائل للتعامل في هذا الملف، مستدلة بتصريحات الرئيس السيسي بأن مصر أنفقت 200 مليار جنيه لتوفير بدائل أخرى لمصادر للمياه كبناء المحطات تحلية.

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