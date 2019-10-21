وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

21 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

قال وزير النقل، إن محطة "هليوبوليس" تعد محورية للغاية ومن أهم محطات الخط الثالث للمترو، الذي يربط مع الخط الأول، ما يمثل أهمية كبيرة لتخفيف الزحام وتسهيلا على المواطنين مشيرا الى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والمحطات الجديدة، لافتتاحها للمواطنين تسهيلا عليهم وتقليل الازدحام المروري داخل القاهرة.



وأوضح، "وزير النقل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة mbc مصر ، مساء الاحد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح محطة النزهة والشهيد هشام بركات، لتتبقى محطتا عمر بن الخطاب وعدلي منصور، وسيتم افتتاحهما خلال شهر أبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للخط الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

