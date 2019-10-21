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تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

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كلوب وصلاح
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ليفربول

مانشستر

عبر الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن امتعاضه الشديد من الأسئلة التي وجهها صحفيون لها حول غياب النجم المصري محمد صلاح عن مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد.

وسأل أحد الصحفيين "كلوب" عن سر استبعاد صلاح من المباراة على الرغم من التأكيد من بعض المسؤولين حول جاهزيته للقاء ، فقال كلوب منفعلا: "لا أعرف من أين تأتون بهذه المعلومات ".

وأضاف: "قد يكون صلاح جاهزا للعب في مباراة جنك يوم الأربعاء المقبل .. من قال أنه كان سيتواجد في مباراة مانشستر يونايتد".

وتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء ليفقد نقطتين غاليتين في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

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