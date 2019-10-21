اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار غير مسبوق

21 أكتوبر 2019 - 07:49 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير " - أن اتحاد الكرة اتخذ قرار غير مسبوق ضد النادي الأهلي الذي أعلن أنه لن يلعب مباراة الجونة المقررة الأربعاء المقبل.



وقال "زكي" في برنامجه: "اتحاد الكرة أعلن اسم حكم مباراة الأهلي والجونة في إشارة إلى أن المباراة ستلعب وهو تصعيد ضد الأهلي".



وأضاف: "هذه الإجراء غير مسبوق ، فقد اعتدنا إعلان أسماء حكام أي مباراة قبلها بـ24 ساعة بالكثير لكن اتحاد الكرة يعلن اسم الحكم ليوجه رسالة للنادي الأهلي".



وتابع: "الأهلي ألغى حجز الفندق في الجونة .. واتفق بأحد الفرق للعب مباراة ودية في نفس يوم المباراة".



واستدرك: "يجب أن يتحلى اتحاد الكرة بالحكمة لأن فشله في هذه الأزمة قد يؤدي إلى حله .. انسحب نادي الاوليمبي من مباراة قبل سنوات وانقلبت الدنيا .. تصور ما سيحدث حين يفعلها الأهلي".



