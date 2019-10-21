» 22 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا للجزيرة الإماراتي

محمد عبد الحارس
أعلن الجهاز الفنى لفريق الدراويش قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للبطولة العربية.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:
فى حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف
فى خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد مجدى، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، ومحمد عمار الشاب الذى تم تصعيده مؤخرًا.
فى خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة، بيكيتي سيلفا، محمد الضرف.
فى الهجوم: وجيه عبد الحكيم، محمد حمدى، شيلونجو، حازم مرسى، محمد الشامى.
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