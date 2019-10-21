الأمير هاري يفجر مفاجأة عن مقتل أمه "ديانا"

21 أكتوبر 2019 - 09:40 ص

كشف الأمير هاري، عن أن ذكرى أمه الأميرة ديانا، ما زالت حية في وجدانه بعد أكثر من 20 عامًا على رحيلها، وإنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وأضاف الأمير هاري لمحطة "إي.تي.في" في مقابلة تم تصويرها خلال جولة في أفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري،: "كل شيء مرت به (أمه) وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه، كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا، هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي".

وتابع: "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي".

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح"، وقال: "في كل مرة أرى فيها كاميرا، وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور، وكل مرة أري فيها وميض الكاميرا، أعود بذاكرتي مباشرة للوراء".

يذكر أن الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على الأرض؛ بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، ولقت حتفها بحادث سيارة في عام 1997، بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.