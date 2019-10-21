تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار أمام الجنية، في تعاملات اليوم الاثنين، استقرارا في البنوك الحكومية، ليسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذي كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي .

اسعار الدولار في البنوك المصرية :

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.1606

16.2883

اسعار الدولار في بنك مصر

16.18

16.28

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.18

16.28

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.18

16.28

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.17

16.27

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.16

16.26

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?19

16.29

اسعار الدولار في بنك عودة

16.18

16.28