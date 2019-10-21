أول ظهور إعلامي لأمير الكويت

21 أكتوبر 2019 - 09:56 ص

لأول مرة، ظهر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، أمام وسائل الإعلام بعد عودته من الولايات المتحدة التي زارها للعلاج في رحلة استمرت أكثر من شهر.

واستقبل أمير الكويت، في اجتماعات منفصلة بقصر بيان، ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، مع أعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141، والذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، إضافة إلى عدد من المسئولين في الحكومة.

ونشرت وسائل إعلام كويتية فيديو يوثق اجتماعي الشيخ الصباح مع الوزراء والنواب، حيث ظهر بصحة جيدة بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وعاد أمير الكويت، الأربعاء الماضي، إلى بلاده قادمًا من الولايات المتحدة، بعد أن استكمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وسبق أن دخل الشيخ الصباح، يوم 8 سبتمبر، إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.