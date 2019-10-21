أول تعليق رسمي على "صفقة المليارات" لولي العهد السعودي

21 أكتوبر 2019 - 10:10 ص

أفادت وسائل إعلامية بريطانية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رد على الأنباء التي تحدثت عن رغبة الأمير السعودي محمد بن سلمان في شراء النادي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن إدوارد جاريث، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، قوله عن عرض بن سلمان: "بناء على ما أراه، فإن عائلة جلايزر (مالكة النادي) موجودة في النادي على المدى الطويل، وتوجد عروض لشراء النادي من عدة جهات، لكن لا توجد أي مناقشات حول سعر النادي أو شيء من هذا القبيل".

وكانت صحيفة "The Sun " البريطانية نشرت، في فبراير الماضي، تقريرًا تحدثت فيه عن رغبة محمد بن سلمان في شراء نادي "الشياطين الحمر"، وذكرت حينها أن قيمة العرض السعودي للصفقة بلغت 3.8 مليار جنيه إسترليني أي زهاء 4.9 مليار دولار، ولكن سرعان ما نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، تلك الشائعات.

يذكر أن عائلة جلايزر اشترت مانشستر يونايتد بمبلغ 790 مليون جنيه إسترليني قبل 14 عامًا تقريبًا، لكن البيع سيحقق لهم أرباحا فلكية.

ويحتل مانشستر يونايتد، الذي يعد من أغنى الأندية في العالم، المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط.