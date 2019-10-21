أمريكا تعلن بقاء قوات لها في سوريا لهذا السبب

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متابعات- الدويني فولي

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نفط


أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، علي لسان وزير الدفاع مارك إسبر، بقاء بعض القوات الأمريكية فى البلدات القريبة من حقول النفط بشمال شرق سوريا.


وقال إسبر حسب وكالات أجنبية، أن القوات الأمريكية فى سوريا تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمنع تنظيم داعش الإرهابى من الوصول لحقول النفط لكن لم يتخذ قرار بشأنه بقائها.


كانت قوات أمريكية قد عبرت الحدود إلى العراق من سوريا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين فى إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذى أمر به الرئيس دونالد ترامب.


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