«لم ينتهِ من مسلسله الجديد».. وفاة فنان سعودي في حادث مروع

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طلال الحربي
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طلال الحربي

أعلن فنانون وإعلاميون سعوديون وفاة الفنان السعودي، طلال الحربي، أمس الأحد، عن عمره يناهز 63 عامًا، إثر حادث سير مروع أدى لوفاته في الحال.

ونعى فادي نجل الفنان طلال الحربي، والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون أن يذكر ملابسات الحادث وأين وقع وما تعرض له والده من إصابات أدت لوفاته.

وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني السعودي والإماراتي، خاصة أن الفنان الراحل لم يمهله القدر لاستكمال مسلسله الجديد الذي كان يصور حلقاته في دولة الإمارات.

وقال الفنان باسم فلاتة، عبر حسابه على «تويتر» :« كان معانا في تصوير مسلسل قبل ثلاثة ايّام وعلى أمل أنه يرجع لابوظبي لاستكمال المشاهد ولكن قدر الله سبق.. الله يغفر له ويرحمه الرجل الطيب الخلوق».

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الفنان الراحل، ممثل ومذيع من مواليد 4 أغسطس 1956 في الطائف السعودية، حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة عام 1985، ودخل المجال الفني عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات السعودية والمصرية، حيث كان أبرز أدواره في مسلسل «العاصوف» و«حارة الشيخ».


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