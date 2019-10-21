البرلمان يهاجم التنمية المحلية بسبب رسوم الشواطئ

تعرضت وزارة التنمية المحلية لهجوم كبير اليوم بالبرلمان أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو عبد الغني، وذلك من قبل أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني.

ويأتي ذلك بسبب فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية، حيث قال رئيس لجنة السياحة بالبرلمان النائب عمرو صدقي، اليوم الاثنين: "من خلال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خاطبت اللجنة في كتاب رسمي، وزير التنمية المحلية، لموافاتنا بكافة قرارات فرض الرسوم على الشواطئ، ولكن الوزارة لم ترد علينا بكلمة واحدة".

وأضاف: "أننا لا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمر، خاصة وأن ممثلي الوزارة أمام اللجنة بالبرلمان، لم يكن لديها رد واضح وصريح على كل التساؤلات الموجهة لها، وهذا ما يعني أن هناك استهتار بالأمر.