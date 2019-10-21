  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
تريكة

فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

سعد الحريري

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

أرشيفية

انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر

أرشيفية

صورة.. مقتل مصري في السعودية بطريقة بشعة

أرشيفية

الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

وزير الخارجية

أول تعليق للخارجية على أزمة القنصلية المصرية بالكويت

الداخلية

«الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد بإغلاق موقع سعودي شهير

طلال الحربي

«لم ينتهِ من مسلسله الجديد».. وفاة فنان سعودي في حادث مروع

الكويت

إجراء كويتي صارم تجاه قضية أثارت الرأي العام

"آل الشيخ" ينشر فيديو لرقص مثير لسعوديين على أغانٍ أجنبية

عرب وعالم

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

#

تركي آل الشيخ يجتمع بـ«مورينيو».. لهذا السبب

#

تعليق مؤثر لـ تركي آل الشيخ على وفاة حارس الملك سلمان

#

" آل الشيخ" يفاجئ ابنة محمد صلاح بعد فيديو الغناء

السعودية

رقص

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر» لعدد من السعوديين يرقصون بشكل غريب على موسيقى أجنبية.

وحظي الفيديو على إعجاب الكثيرين حيث كتب حساب «خالد العتيبي»،: «أنت مسئول بطل صاحب رؤية و بصيرة ، توكّل على الله و واصل عملك متّعك الله بالصحة و العافية ، و متّعنا الله بكم و بكل مخلص أمين في سعوديتنا الغالية».

كما كتب محمد البكيري: «تعددت الأسباب. والسعادة هي السعادة التي تشكلها ذائقة ومزاج الإنسان.. بس برضو انت السبب ليش خليتوا الناس تنقي مايسعدها في مواسم الترفيه».

وقال هاني بن عبدالله: « انت سبب كل شي حلوا يابطل».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» القضاء يحيل قاتل ابنته للجنايات في البحيرة
» إصابة رمضان صبحي خلال مران الفريق
» وفاة عروس أردنية أثناء نومها بنوبة قلبية
» «إليسا» تصدم «الحريري» بتصريح ناري
» شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة
» "آل الشيخ" ينشر فيديو لرقص مثير لسعوديين على أغانٍ أجنبية
» إبعاد مصري من الكويت بسبب فعل فاضح مع سيدتين
» إجراء كويتي صارم تجاه قضية أثارت الرأي العام
» «الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا
» بـ"إطلالة جريئة" غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل
» مايا دياب تشعل مظاهرات لبنان بهذا الفيديو

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية