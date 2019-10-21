» "آل الشيخ" ينشر فيديو لرقص مثير لسعوديين على أغانٍ أجنبية

21 أكتوبر 2019 - 06:36 م

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على «تويتر» لعدد من السعوديين يرقصون بشكل غريب على موسيقى أجنبية.

وحظي الفيديو على إعجاب الكثيرين حيث كتب حساب «خالد العتيبي»،: «أنت مسئول بطل صاحب رؤية و بصيرة ، توكّل على الله و واصل عملك متّعك الله بالصحة و العافية ، و متّعنا الله بكم و بكل مخلص أمين في سعوديتنا الغالية».

كما كتب محمد البكيري: «تعددت الأسباب. والسعادة هي السعادة التي تشكلها ذائقة ومزاج الإنسان.. بس برضو انت السبب ليش خليتوا الناس تنقي مايسعدها في مواسم الترفيه».

وقال هاني بن عبدالله: « انت سبب كل شي حلوا يابطل».





غريبة ماتهشتقت وانقال انا السبب?? pic.twitter.com/TYMYUDRclP — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 21, 2019