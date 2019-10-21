إعلامي: أزمة سد النهضة هي الأخطر بعد حرب أكتوبر 73

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الوفود المشاركة في فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أننا نعيش في بؤرة أزمة حقيقية هي ازمة شح وفقر المياه، تزامنًا مع ازمة سد النهضة الإثيوبي، وهذا سر التركيز على فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط او طاقة وإنما حروب مياه، وهذا يتم الحديث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آبائنا وأجدادنا.

وتابع، أن الرئيس السيسي، تحدث مع الوفود على تجارب بعض الدول في التعامل مع ندرة ووفرة المياه، وأوضح أن مصر تبذل قصارى جهدها حول أزمة سد النهضة، وتبذل مساعي حثيثة للخروج من التعثر حول مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مازال على رأيه بأننا مع حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر، وأن النهر لا بد أن يكون مصدر للتعايش والسلام، والحرب لن تحل أزمة المياه، معقبًا: " كلام عاقل وموزون وفي وقته قبل ساعات من لقاء الرئيس السيسي، برئيس الوزراء الإثيوبي في روسيا".

وأكد، ان الحديث عن أزمة سد النهضة رغم آلمه ومرارته إلا أنه يؤكد أن الشعب المصري عاقل وواعي ودائمًا ما يتحد في الأزمات مثلما حدث في حرب أكتوبر 73، مشددًا على أن أزمة سد النهضة الأخطر بعد حرب أكتوبر 73، وهو قصة حياه للشعب المصري، معتبرًا أن قلق المصريين على مياه النيل ظاهرة صحية ووطنية، والمهم أن نتعامل معها بعقل وحكمة، وان نترك الحديث فيها للمسئولين.

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