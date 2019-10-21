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نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى رئيس البلاد رؤوفين ريفلين، بعدما أخفق بتشكيل الائتلاف الحكومي، بحسب إعلام عبري.
وحسب قناة "كان" الرسمية، فقد أعاد نتنياهو قرار التكليف بتكوين الحكومة الجديدة للرئيس ريفلين، "بعد إقراره بفشله في تشكيل الائتلاف الحكومي".
وأبلغ نتنياهو وزراء وأعضاء حزب "الليكود" الذي يتزعمه، في وقت سابق الإثنين بقراره، حيث سلم كتاب التكليف لريفلين قبل انتهاء المهلة المحددة له.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الرئيس ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة ليكون أمامه مهلة 28 يوما، تنتهي الأربعاء المقبل.
من جانبه، أعلن الرئيس الإسرائيلي عن تسلمه كتاب التكليف من نتنياهو، وأنه وفقًا للقانون سيعمل على نقله إلى بيني غانتس زعيم حزب "أزرق - أبيض" المعارض، لتشكيل الحكومة، وفق قناة "كان".
وقال الرئيس الإسرائيلي إنه سيدعو فريق المفاوضات عن حزب غانتس ويبلغهم اعتزامه نقل الولاية له في أقرب وقت ممكن وإتاحة الفرصة له لمدة 28 يومًا.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد رحبت قيادات من معارضي حزب الليكود بهذه الخطوة وإقرار نتنياهو بالفشل.
وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفتي "هآرتس" و"يديعوت أحرنوت"، فشل غانتس بتشكيل الحكومة، في ظل رفض أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، الانضمام لحكومة "حزب واحد"، ومطالبته بحكومة تشمل حزبه وحزبي الليكود و"أزرق - أبيض"، وهو الأمر الذي رفضه الأخير.
وفي غياب حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس أو حكومة وحدة بينهما فإن إسرائيل ستتوجه إلى جولة انتخابية ثالثة.
ولم تسمح نتائج الانتخابات الإسرائيلية في نيسان/إبريل، بتشكيل حكومة، وهو ما دفع باتجاه إعادة الانتخابات في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن نتائجها لم تختلف كثيرا عن سابقتها.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن نيل تحالف "أزرق-أبيض" (33 مقعدا من أصل 120)، يليه "الليكود" (31 مقعدًا)، ثم "القائمة المشتركة" (13 مقعدا)"، حسب النتائج الرسمية.
وسيحتاج غانتس إلى تحالف يضم 61 مقعدا حتى ينجح في تشكيل الحكومة المقبلة. -

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