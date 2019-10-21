بيروت.. الجيش يُفرق مسيرة درجات نارية مؤيدة لـ"حزب الله"

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انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر
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محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر
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