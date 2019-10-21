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ألمانيا تقترح إنشاء منطقة آمنة دولية شمالي سوريا

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وزيرة الدفاع الألمانية
وزيرة الدفاع الألمانية

المصريون ووكالات

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اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، آنيغريت كرامب كارنباور، إنشاء منطقة آمنة تحت رقابة دولية شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء "دي بي أ" الألمانية، الاثنين، أكدت فيه أن المستشارة أنجيلا ميركل وافقت على المقترح، وأنهم نقلوه لحلفائهم الغربيين.
وأشارت إلى أنها ستطرح المقترح خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل الخميس المقبل، ولفتت إلى أن هذه المبادرة تعد منطقية من أجل أوروبا.
وأضافت: " تكمن الإجابة على ماهية هذا الحل، في إنشاء منطقة أمنة تحت رقابة دولية بما فيها تركيا وروسيا بهدف خفض التوتر هناك، ونهدف هنا إلى مواصلة الكفاح ضد الإرهاب وإرهابيي داعش، وغاية أخرى تتمثل في مواصلة العملية الدستورية التي بدأت مجددًا بعد قرار الأمم المتحدة".
ولفتت إلى ضرورة موافقة البرلمان "بوندستاغ" على المقترح.
وذكرت أن الوضع في سوريا أثر بشكل خطير على المصالح الأمنية لأوروبا وألمانيا، واعترفت أن ألمانيا وأوروبا اتخذت موقف "المتفرج" حتى الآن إزاء الوضع هناك. -

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