» هذا ما فعله عروسان في قنا بحفل زفافهما.. لن تصدق

21 أكتوبر 2019 - 11:12 م

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقطع فيديو لعروسين في قنا احتفلا بزفافهما على "لودر"، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، حيث ذكر أحمد دردش "العريس" أنه أقدم على هذا العمل كونه كانت لدية رغبة في عمل شيء جديد وغريب ولم يقم به قبل ذلك.



وأضاف "دردش": "أنا كنت عاوز أعمل حاجة تفرح العروسة عشان بصراحة تستاهل كل خير، وإحنا تعبنا أوي عشان نتجوز وربنا تتمم على خير، جبت لودر وعملنا بيه الزفة من غير أي خروج عن الذوق العام أو أي تقاليع، أنا قلت أفرح العروسة وأفرح نفسي وأفرح الناس معايا، والحمد لله الطريقة طلعت كويسة بفضل ربنا وبفضل أصحابي اللي ساعدوني".

