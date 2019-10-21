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لبنان.. حقيقة تعرض ميشال عون لأزمة صحية

عرب وعالم

ميشال عون
ميشال عون

المصريون ووكالات

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نفت الرئاسة اللبنانية، مساء الإثنين، شائعات متداولة بشأن تعرض الرئيس ميشال عون لأزمة صحية وأن وضعه "حرج".
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة، في بيان، إنه "لا صحة إطلاقا للشائعات التي توزع مساء اليوم حول صحة رئيس الجمهورية".
وطالب البيان بالحذر من مثل هذه "الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد أحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد"، من دون تحديد تلك الجهات.
وفي وقت سابق، رأى ميشال عون، أن الاحتجاجات التي تعمّ البلاد تُعبّر عن "وجع الناس"، لكنّه اعتبر أن "من الظلم اتهام كلّ السياسيّين بالفساد".
وانفجرت موجة الاحتجاجات، مساء الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيّتها فرض رسوم على المكالمات التي تتمّ عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تغذيها الظروف الاقتصاديّة الصعبة، في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الخميس الماضي ومتواصلة حتى اليوم، رغم إقرار الحكومة حزمة إصلاحات. -

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