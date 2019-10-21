حبس جنرال جزائري متقاعد بتهمة الثراء "غير المشروع"

21 أكتوبر 2019 - 11:30 م

أمرت محكمة عسكرية جزائرية، مساء الإثنين، بإيداع جنرال متقاعد الحبس المؤقت بتهمتي "الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ".



وحسب بيان للنائب العام العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) "فقد أصدر قاضي التحقيق، وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري (وكيل النيابة)، أمرًا بإيداع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت".



وأوضح أن المعني متابع "من أجل تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ"، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية، أو مدة الحبس الاحتياطي.



وجبار مهنى هو جنرال متقاعد بالجيش ترأس بين 2004 و2013 مديرية أمن الجيش (المخابرات العسكرية) وهي إحدى فروع جهاز المخابرات السابق، ومهمتها مراقبة أنشطة العسكريين في الخدمة.

وعام 2013 أقيل من منصبه، ولاحقًا جرى حل جهاز المخابرات السابق المسمى رسميا مديرية الأمن والاستعلامات، وتنحية قائده الفريق توفيق مدين.

