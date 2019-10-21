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عمرو أديب

"أديب": موقعة "الدراجات النارية" بلبنان كشفت هذا الأمر

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"أديب": موقعة "الدراجات النارية" بلبنان كشفت هذا الأمر

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دراجات نارية توجهت إلى وسط بيروت تحمل أعلام حزب الله، وحركة أمل، منوها بأن الجيش اللبناني تصدى لها، ومنعهم من الاحتكاك بالمتظاهرين، معلقا: "فكروني بموقعة الجمل".
ولفت "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حزب الله نفى صلته بالدراجات النارية، موضحا أنه لا يمكن لطرف أن يتحرك بعلم حزب الله بدون علمه، مضيفا أنه على المتظاهرين يفكرون في ثم ماذا ستفعلون.
وتابع: "ثم إيه" مشكلة أي ثورة، وهو ما حدث مع ثورة 25 يناير حتى جاء الإخوان واختطفوا الثورة، لافتا إلى أن هناك دعوات للعصيان المدني، والمشكلة أنه لا توجد قيادة لهذه الثورة، ولكن الحكومة اللبنانية تدرك أنها ستستمر، ولديها خطة، مضيفا أن حزب الله لم يظهر حتى الآن.


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