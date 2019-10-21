"أديب": موقعة "الدراجات النارية" بلبنان كشفت هذا الأمر

21 أكتوبر 2019 - 11:50 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك دراجات نارية توجهت إلى وسط بيروت تحمل أعلام حزب الله، وحركة أمل، منوها بأن الجيش اللبناني تصدى لها، ومنعهم من الاحتكاك بالمتظاهرين، معلقا: "فكروني بموقعة الجمل".



ولفت "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن حزب الله نفى صلته بالدراجات النارية، موضحا أنه لا يمكن لطرف أن يتحرك بعلم حزب الله بدون علمه، مضيفا أنه على المتظاهرين يفكرون في ثم ماذا ستفعلون.

