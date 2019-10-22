» أفضل مطرب في مصر عام 2018 يعلن اعتزال الغناء

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محمد عباس

أعلن المطرب الشاب محمد عباس اعتزاله الغناء والعودة إلى مهنته السابقة كمهندس ديكور .

وقال "عباس" في بيان نشره عبر "انستجرام" : "صعب الجمع بين عملك كفنان أو عملك كمهندس ديكور .. قررت العودة لعملي القديم لأوفي التزاماتي".

وأضاف: "السبب الرئيسي لاعتزالي الفن هو عدم قدرتي على تقديم أغاني ترضي الذوق المصري الذي أصبح صعب جدًا".

وتابع: "لا ينجح الآن سوى النجوم الكبار أو المطربين الشعبيين الذين يقدمون أشياءً لا علاقة لها بالموسيقى".

وفاز محمد عباس بجائزة أفضل مطرب صاعد عام 2018 في جوائز مجلة "دير جيست".

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