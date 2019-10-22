» فنانة شهيرة تكشف حقيقة خطفها لطارق العريان من زوجته أصالة

22 أكتوبر 2019 - 07:27 ص

خرجت الفنانة السورية نسرين طافش عن صمتها ، وكشفت حقيقة زواجها من المخرج طارق العريان.



وقالت "نسرين" في لقاء مع برنامج "عرب وود" : "طبعا طلعت الفنانة أصالة ونفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع إشاعات زي كدا ناس فاضية ، وهما فعلا ناس فاضية بس".



و ردت الفنانة أصالة نصري على الشائعات التي طالتها هي و زوجها المخرج طارق العريان خلال الفترة الماضية.



وقالت أصالة في بيان بعر صفحتها بـ"انستجرام" : "لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري ".



وكانت مواقع عربية زعمت وجود مشاكل بين أصالة و زوجها طارق العريان بسبب نية الأخير الزواج من فنانة أخرى.



