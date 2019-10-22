الحديدي:أنا واحدة من الناس اللي اتحملت و تعبت كتير

22 أكتوبر 2019 - 08:47 ص

شكرت الإعلامية لميس الحديدي، الشعب المصري علي مثابرته خلال السنوات الماضية ، وتفهمه المرحلة الانتقالية و ما يطتلبه برنامج الإصلاح الاقتصادي من صبر ووعي ، قائلة :" كلنا تعبنا الفترة اللي فاتت و اتحملنا كتير ، أنا واحدة من الناس اللي تعبت لكن اتحمت عشان بدلي توقف من تاني ".



و أضافت الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن" المذاع عبر قناة " الحدث"، بأن السنوات الماضية كانت صعبة على المواطن ولكنه الكلام بالأرقام يزعج البعض ا لأن المواطن يعتبر الأرقام غير مترجمة في حياته، لكن لازم نقدم للمواطن إحصائية و نقوله بلده بتعمل إيه ".



و أوضحت ،أن البرنامج الإصلاحي الذي حصلت فيه مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مهم لوضع البنية الأساسية للاقتصاد ، مؤكدة أنه هناك توقع لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% هذا العام .

