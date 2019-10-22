الإبراشي:" بيقتلوا ويطلعوا من السجن يطلعولنا لسانهم"

22 أكتوبر 2019 - 09:12 ص

أبدي الإعلامي وائل الإبراشي، غضبه من انتشار قضايا القتل و الاغتصاب التي وقعت خلال الفترة الماضية ، والتي يكون مرتكبها أقل من 18 سنة، قائلا :" بيقتلوا و يطلعوا من السجن يطلعولنا لسانهم".



وأضاف الإبراشي، من خلال برنامج " كل يوم "المذاع علي فضائية " أون إي"، المجتمع في حالة صدمة حينما يجد صبي عمره أقل من 18 سنة يقوم بالتخطيط لجريمة قتل .



وتابع الإعلامي قائلا :" شوفت أكتر من حالة قدامي أن قاتل بيخرج من السجن يطلع لسانه لأهل القتيل ، مصر موقعة علي اتفاقيات دولية تفيد بعدم إعدام الحدث، ولكن هناك عمليات قتل و اغتصاب متكررة يرتكبها الحدث، معقبا :" لازم يكون في حل عشان الجرائم دي متتكرش تاني ".

