تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

متابعات-علا خطاب
شهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، تراجعًا ليخسر نحو قرشين ليسجل متوسط سعر الدولار 16.19 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
أسعار الدولار في البنك المركزي
16.1406
16.2765
أسعار الدولار في بنك مصر
16.16
16.26
أسعار الدولار في البنك الأهلي
16.18
16.26
أسعار الدولار في بنك القاهرة
16.16
16.26
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.15
16.25
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.15
16.25
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16?19
16.29
اسعار الدولار في بنك عودة
16.16
16.26
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