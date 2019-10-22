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تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

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شهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، تراجعًا ليخسر نحو قرشين ليسجل متوسط سعر الدولار 16.19 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.1406

16.2765

أسعار الدولار في بنك مصر

16.16

16.26

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.18

16.26

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.16

16.26

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.15

16.25

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.15

16.25

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?19

16.29

اسعار الدولار في بنك عودة

16.16

16.26


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