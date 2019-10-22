لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بأمستردام

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لأول مرة تم رفع الأذان في العاصمة الهولندية "أمستردام"، لمدة 3 دقائق، عبر مكبرات الصوت في مسجد الأزرق.

وقالت إدارة المسجد الذين يحمل معظمهم جنسيات مغربية، إنهم يسعون لنشر وإظهار الإسلام عبر تطبيق شعائر الإسلام.

وأضاف ياسين الفرقاني كبير أئمة المسجد أنه يجب أن يكون صوت نداء الله أكبر صورة عادية، بعد أن تحولت شعائر الإسلام إلى صورة سلبية في أذهان الكثيرين.

ويعتبر رفع الأذان في أوروبا من المصاعب التي تقابل المسلمين في العواصم الأوربية، حيث منعت ألمانيا العام الماضي من إقامة الأذان عبر مكبر الصوت، بسبب شكوى لمسيحي تقدم بها لأن الأذان يقلل من الإيمان بديانته المسيحية.


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