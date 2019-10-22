أول صورة لـ"مكي" مع والده الراحل

نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أول صورة له مع والده الراحل، ويعتبر بهذا أول ظهور لوالده منذ دخول "مكي" عالم الفن، مطالبًا جمهوره بالدعاء له .

ويظهر "مكي" في الصورة وهو يحتضن والده،وعلق عليها: "الله يرحمک ويحسن اليک يا أبي.. ستظل في قلبي، الصوره دي قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منکم الدعاء له.. اللهم اغفر لابي وادخله الجنة وأعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع المنشور، داعين له بالرحمة والمغفرة .