» أسوان يستدرج إنبي بحثا عن الذات

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يستدرج فريق أسوان، نظيره إنبى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.  

مجدى عبد العاطى مدرب أسوان، طالب لاعبيه باستغلال عاملى الأرض والجمهور لحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الوصول لمركز متقدم بدول ترتيب الدورى.

على الجانب الآخر يظهر الفريق البترولى لأول مرة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة حلمى طولان الذى تولى تدريب الفريق عقب استقالة على ماهر بعد الخسارة من الإنتاج الحربي.

أسوان يحتل المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل إنبي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة هو الآخر.


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