تواصل الاحتجاجات بلبنان لليوم السادس على التوالي

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يواصل اللبنانيون الاحتجاجات لليوم السادس على التوالي؛ ما أدى إلى إغلاق معظم الطرقات الرئيسية، وإغلاق معظم المدارس والمؤسسات في الشمال والجنوب، كما أغلقت الجامعة اللبنانية وبعض الجامعات الخاصة.

فيما خلت الساحات الرئيسة في بيروت من الاعتصامات استثناء بعض الخيام التي ما زالت منصوبة للتأكيد على استمرار الاحتجاجات، وربما تجددها في أي وقت.

وكانت الحكومة اللبنانية، توافقت أمس على الورقة الإصلاحية التي تضمنت عددًا من الإجراءات السريعة التي تحاول إنقاذ الاقتصاد المتداعي، التي من بينها اقتطاع نصف رواتب الوزراء والنواب.

ومن جانبهم رفض المحتجون هذه الإجراءات مصرين على استقالة الحكومة.


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