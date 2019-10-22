» مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"

وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية
مفاجأة.. والدة البشير تنبأت لمصيره قبل 30 عاما
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تواصل الاحتجاجات بلبنان لليوم السادس على التوالي
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لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بأمستردام
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متابعات- الدويني فولي
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