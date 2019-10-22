  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
الفريق مهندس كامل الوزير

وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية

البشير

مفاجأة.. والدة البشير تنبأت لمصيره قبل 30 عاما

صورة الخبر

صادم.. ميت يدبر مقلبًا من قبره للمشيعين

ماردونا ينفى كره لميسى

"مارادونا" يكشف سر بكائه أمام الجزائر

احتجاجات

تواصل الاحتجاجات بلبنان لليوم السادس على التوالي

الفنان أحمد مكي

أول صورة لـ"مكي" مع والده الراحل

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: عيالكم بتعمل مصايب في المدارس

الإبراشي

الإبراشي:" بيقتلوا ويطلعوا من السجن يطلعولنا لسانهم"

رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بأمستردام

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بأمستردام

لميس الحديدي

الحديدي:أنا واحدة من الناس اللي اتحملت و تعبت كتير

يكشفها شقيقه..

مفاجأة.. والدة البشير تنبأت لمصيره قبل 30 عاما

الحياة السياسية

البشير
البشير

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

والدة هنا الزاهد تكشف مفاجأة مدوية عن مرض ابنتها

#

30 عاما لشاب هتك عرض والدته بدولة عربية

#

مصريان يهزان إيطاليا .. "حنا" قتل "جرجس" والسبب صادم

#

سائحة ألمانية تعيش 30 عامًا بصحراء دبي

السودان

عمر البشير

البشير

كشف محمد حسن الشقيق الأصغر للرئيس المعزول عمر البشير عن أسرار في حياة أخيه لم تعلن من قبل، في حواره مع صحيفة "الصيحفة السودانية".

وتحدث شقيق البشير عن أن والدته لم تكن تعلم عن عزله أو حبسه حتى وفاتها، لافتًا إلى أنهم أخبروها بأنه مسافر خارج السودان.

وأضاف أن والدة البشير تنبأت بهذا المصير من 30 عاما عندما هنئوها بفوزه في الانتخابات قائلة: "الأزهري اللي حرر البلاد من الإنجليز مات في السجن".

وأشار إلى أن البشير كان معتادًا على أن يتناول معها الشاي في الصباح كل يوم، كما كان يزورها في المساء ليطمئن علي أحوالها، لافتًا إلي أن البشير لم يتمكن من زيارتها وهي مريضة بالرغم من تقديمه التماسا بذلك، كما أنه لم يحضر جنازتها، ولكنه ألقي عليها النظرة الأخيرة فقط.

وأكد الشقيق الأصغر للبشير أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن يتم وضعه في سجن كوبر، بل كانوا يتوقعون أن يتم حبسه في فيلا أو منزل، كما أنهم لم يتوقعوا أن يتم وضعه في قفص الاتهام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير النقل: حوافز وتخفيضات على رسوم الموانئ المصرية
» مقتل 18 من الشرطة على يد " طالبان"
» أسوان يستدرج إنبي بحثا عن الذات
» بعد تقطيع جسدها وإلقائه بالنهر: "ما كنتش أقصد"
» القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» دجلة يبحث عن الفوز على حساب «المقاصة»
» مرتضى يفاجيء جماهير الزمالك: قد أرحل عن النادي
» هنا الزاهد تدخل في صدام مع جمهورها بسبب "طلعت زكريا": عيب كدا
» محمد هنيدي ينعي فنان شهير بعد وفاته في حادث سيارة
» فنانة شهيرة تكشف حقيقة خطفها لطارق العريان من زوجته أصالة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية