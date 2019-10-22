مفاجأة.. والدة البشير تنبأت لمصيره قبل 30 عاما

22 أكتوبر 2019 - 10:12 ص

كشف محمد حسن الشقيق الأصغر للرئيس المعزول عمر البشير عن أسرار في حياة أخيه لم تعلن من قبل، في حواره مع صحيفة "الصيحفة السودانية".

وتحدث شقيق البشير عن أن والدته لم تكن تعلم عن عزله أو حبسه حتى وفاتها، لافتًا إلى أنهم أخبروها بأنه مسافر خارج السودان.

وأضاف أن والدة البشير تنبأت بهذا المصير من 30 عاما عندما هنئوها بفوزه في الانتخابات قائلة: "الأزهري اللي حرر البلاد من الإنجليز مات في السجن".

وأشار إلى أن البشير كان معتادًا على أن يتناول معها الشاي في الصباح كل يوم، كما كان يزورها في المساء ليطمئن علي أحوالها، لافتًا إلي أن البشير لم يتمكن من زيارتها وهي مريضة بالرغم من تقديمه التماسا بذلك، كما أنه لم يحضر جنازتها، ولكنه ألقي عليها النظرة الأخيرة فقط.

وأكد الشقيق الأصغر للبشير أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن يتم وضعه في سجن كوبر، بل كانوا يتوقعون أن يتم حبسه في فيلا أو منزل، كما أنهم لم يتوقعوا أن يتم وضعه في قفص الاتهام.