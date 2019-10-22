» سر اعتذار مرتضى منصور لجماهير الزمالك

22 أكتوبر 2019 - 10:26 ص

تقدم المستشار مرتضى منصور، رئس نادى الزمالك بالاعتذار إلى الجماهير البيضاء بعدما انتهى الاجتماع الأمنى برفض حضور أى جمهور للمباراة المقبلة أمام جينراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد السلام.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ "الزمالك اليوم" المذاع على "الحدث اليوم"، أن الأمن قرر حضور 5 آلاف من أعضاء الجمعية العمومية فقط، وهو ما يعنى عدم تواجد تذاكر للقاء.