"من غير أخطاء".. خبر سار من "الكهرباء" للمواطنين

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أيمن حمزة

العدادات الذكية

طمأن أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بشأن أخطاء الفواتير التي تعرض لها بعض أصحاب العدادات الكهربائية مؤخرا.

وكشف "حمزة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، عن الآليات الجديدة التي تتبعها الوزارة لتلاشي وجود أخطاء أثناء قراءة العداد، مؤكدًا أنه سيتم ركيب العدادات الذكية لتلافي وجود أخطاء بشرية خلال قراءة العداد.

وعن العدادات القديمة قال "حمزة": "بالنسبة للعدادات القديمة فلن يتم أخذ أي قراءة بدون توثيقه بصورة موضح عليها المكان والتاريخ وصورة العداد ، لافتًا إلي أن هذه الآلية ستضمن للمواطن حقه.

 ووجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين قال فيها: "أي مواطن شاكك في قراءة العداد يتقدم شكوي وسيتم التحقيق فيها من خلال صورة العداد، وسيتم مقارنة القراءة الموجودة في الوصل والصورة التي تم أخذها من العداد".

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