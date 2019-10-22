"من غير أخطاء".. خبر سار من "الكهرباء" للمواطنين

22 أكتوبر 2019 - 10:39 ص

طمأن أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بشأن أخطاء الفواتير التي تعرض لها بعض أصحاب العدادات الكهربائية مؤخرا.



وكشف "حمزة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، عن الآليات الجديدة التي تتبعها الوزارة لتلاشي وجود أخطاء أثناء قراءة العداد، مؤكدًا أنه سيتم ركيب العدادات الذكية لتلافي وجود أخطاء بشرية خلال قراءة العداد.



وعن العدادات القديمة قال "حمزة": "بالنسبة للعدادات القديمة فلن يتم أخذ أي قراءة بدون توثيقه بصورة موضح عليها المكان والتاريخ وصورة العداد ، لافتًا إلي أن هذه الآلية ستضمن للمواطن حقه.



ووجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين قال فيها: "أي مواطن شاكك في قراءة العداد يتقدم شكوي وسيتم التحقيق فيها من خلال صورة العداد، وسيتم مقارنة القراءة الموجودة في الوصل والصورة التي تم أخذها من العداد".

