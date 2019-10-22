السيسى يترأس القمة الروسية الأفريقية

22 أكتوبر 2019 - 11:13 ص

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى روسيا لرئاسة أعمال المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى والقمة الروسية الأفريقية المقامة بمدينة سوتشى.





وتعقد هذه القمة هى الأولى برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسى، الذى يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى حاليًا، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبحضور عدد من قادة الدول الإفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية.







ويفتتح الرئيس السيسى وبوتين خلال زيارة روسيا فعاليات المنتدى الاقتصادى غدًا، وسيلقيان كلمة فى الجلسة الافتتاحية، كما سيعقد الرئيس خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع بعض الزعماء ورؤساء الدول الأفارقة المشاركين فى القمة والمنتدى، لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم فى شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







