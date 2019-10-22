تفاصيل مثيرة يكشفها " جوكر الكويت" بعد القبض عليه

22 أكتوبر 2019 - 11:29 ص

كشف الشاب الكويتي الذي أطلق عليه إعلاميًا لقب "جوكر الكويت" عن السبب الحقيقي وراء تقمصه لهذه الشخصية التي تعود إلى فيلم أجنبي يتم عرضه حاليًا في سينمات العالم محققًا أعلي الإيرادات.

وقال جوكر الكويت "إبراهيم" في تصريحات صحفية أن شقيقته هي من قامت بعمل الماكياج له، وأنه أراد أن يثبت أن" التنمر" حقيقي ويحدث في الواقع بالفعل، وبسببه قد يغير الإنسان من نفسه ليدخل عالم الإجرام.

وقد مضي الشاب الكويتي تعهد علي نفسه في قسم الشرطة حتى لا يكرر هذا العمل مرة أخري.