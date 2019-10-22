وصلة رقص شرقي في مظاهرات لبنان تثير ضجة

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لوصلة رقص شرقي خلال الاحتجاجات في لبنان، غضب الثوار وبعض الإعلاميين، معتبرين إياه "تشوية للثورة".

وكان قد انتشر مقطع فيديو لراقصة شرقية، تؤدي بعض الحركات وسط المحتجين في ساحة الشهداء بلبنان.

وفي السياق، علق الإعلامي اللبناني هشام حداد، عبر حسابه على "تويتر" على الفيديو، قائًلا: "من قام بإرسال راقصة إلى ساحة الشهداء هو عدو الحراك ويهدف إلى ضربه.. انتبهوا".

بينما دافع آخرون عن مقطع الفيديو، معتبرين الرقص الشرقي نوعًا من الفنون كالغناء، فقد علق جورج قزي، الناشط اللبناني والمدافع عن حقوق المثليين، قائلاً: "ليس مسموح مغنيين يغنوا وممنوع راقصة ترقص؟ ليه جسد المرأة يستفزكم، الرقص الشرقي كمان فن، ومثل ما عم نعبر بالغناء والأناشيد فينا نعبر بالرقص، كل الاحترام والتقدير للراقصة يللي نزلت بكل شجاعة تعبر عن رايها على طريقتها".