» السعودية تجلي 532 مواطنًا من شوارع لبنان

أعلنت المملكة العربية السعودية، إجلاء 532 مواطنًا، حتي يوم أمس الإثنين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب، من لبنان، بعد التظاهرات التي تشهدها في الأيام الأخيرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.