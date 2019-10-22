» السعودية تجلي 532 مواطنًا من شوارع لبنان

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أعلنت المملكة العربية السعودية، إجلاء 532 مواطنًا، حتي يوم أمس الإثنين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب، من لبنان، بعد التظاهرات التي تشهدها في الأيام الأخيرة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. 


وكشف سعود العنزي رئيس قسم شئون السعوديين في السفارة السعودية في لبنان، أن "السفارة شكلت لجنة طوارئ بمتابعة مباشرة من السفير للعمل على إخلاء السعوديين بسلامة ويسر وتوصيلهم إلى المطار لضمان سلامتهم".
وقال العنزي حسب تصريحات صحفية محلية إنه "منذ بداية الأحداث وجهت السفارة المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن مواقع الأحداث والتجمعات والتظاهرات وتوخي الحيطة والحذر".


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