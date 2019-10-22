"قنديل" عن التظاهرات اللبنانية: "تخوف"

22 أكتوبر 2019 - 12:52 م

وصف الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، التظاهرات التي يشهدها لبنان حاليًا بـ"الأوسع في تاريخها"، مؤكدًا أن هذه التظاهرات ترتبط بفكرة الوطن اللبناني، وعبور الطائفية.



ورأي "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التظاهرات اللبنانية الحالية بها شعور جارف لعبور الطائفية، موضحًا: "أن العلة اللبنانية الجوهرية هي فكرة النظام الطائفي".



ونوه قنديل بأن أعداد التظاهرات وصلت إلى مليون و700 ألف، معقبًا: "حتى لو أن هذا الرقم مبالغ فيه فإن هذا الرقم كبير جدًا بالنسبة لعدد المواطنين الذي لم يتجاوز 4 ملايين نسمة، معقبا: "تظاهرات لبنان أصبحت تخيف الجميع وعلي النظام الحاكم السرعة في إيجاد حلول ".



ولفت إلي أن لبنان بها حريات كثيرة ولكنها تعجز في عبور الجسر إلى الديمقراطية، مؤكدا أن هناك حواجز طائفية تمنع الديمقراطية هناك.

