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المخرجة إيناس الدغيدي

بعد شائعات اعتزالها.. إيناس الدغيدي: "اشتقت لأفلامي الجريئة"

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بعد شائعات اعتزالها.. إيناس الدغيدي: "اشتقت لأفلامي الجريئة"

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المخرجة إيناس الدغيدي
المخرجة إيناس الدغيدي

علا خطاب

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خرجت المخرجة إيناس الدغيدي، عن صمتها، لتنفي الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن اعتزالها الفن نهائيًا، حيث أكدت أنها مستمرة في العمل الفني ولم تفكر في الاعتزال .

وقالت "الدغيدي" في تصريحات صحفية: "لم اعتزل بالعكس اشتاق لعودتي إلى السينما كما أن المقربين منى ينتظروا هذه العودة، اشتقت للوقوف خلف الكاميرات ولكن كل ما في الأمر أنني لن أقبل العودة بعمل لا يتناسب مع تاريخي ولا أرغب في التواجد بعمل تقليدى، فالجمهور اعتاد مني على تقديم أفلام جريئة".

وجدير بالذكر، أن إيناس الدغيدي اشتهرت بتقدميها للأفلام الجريئة التي تناقش موضوعات تهم المجتمع والمرأة بشكل خاص، وكان آخر أعمالها الفنية فيلم "مجنون الأميرة ديانا" في عام 2009 .

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