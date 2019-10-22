  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:59 م
بحث متقدم

تفاصيل لقاء الملك سلمان بوزير الدفاع الأمريكي

المتهم

مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

الجبلاية تدرس تعميم كشف المنشطات على فرق الدوري

تصعيد جديد من «الجبلاية» ضد مجلس الأهلي

أب يحتجز أولاده الخمسة وأمهم

السعودية.. تفاصيل صادمة "أب يحتجز أولاده الخمسة وأمهم"

بيراميدز

بيان ناري لـ"بيراميدز" ضد اتحاد الكرة

المخرجة إيناس الدغيدي

بعد شائعات اعتزالها.. إيناس الدغيدي: "اشتقت لأفلامي الجريئة"

شرم الشيخ

أول تعليق للسياحة علي رفع بريطانيا قيود السفر لشرم الشيخ

قنديل

"قنديل" عن التظاهرات اللبنانية: "تخوف"

بريطانيا

عاجل.. بريطانيا ترفع قيود الطيران لشرم الشيخ

بروتوكول بين التضامن وجمعية مصطفي محمود

التضامن تزف بشرى لـ 22 محافظة

شاهد..

مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»

#

أولى جلسات محاكمة البشير علانية.. بهذه التهم

افريقيا

بعثة

الاهلى

الجبلاية

سفر

سرد محمد محمود عبد الحافظ، المضبوط بتهمة إثارة الرأي العام بعد مقتل محمود البنا المعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، تفاصيل خطته قائلا:"إن أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منحه أموالا لتجميع الناس أمام محكمة شبين الكوم في يوم جلسة محاكمة راجح المتهم بمقتل البنا".

وأضاف المتهم خلال اعترافات تنشر لأول مرة عن طريق مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي قائلاً: "إحنا كان معانا شنطة فيها أسلحة وكنا هنستخدمها لو الشرطة اتدخلت".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 22 من عناصر الإخوان.

وقالت الداخلية، في بيان صادر عنها إنها عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء و2 طبنجة صوت، لاستغلالها فى قطع الطريق أمام المحكمة المعنية واستغلال حادث مقتل محمود البنا فى إثارة الرأى العام.

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=zl3lx8WxwNE

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم
» كارثة طبيعية في زيمبابوي تهدد الملايين
» "ما علاقة جد القاتل".. مفاجأة جديدة بمقتل شهيد الشهامة
» تفقد يديها وصدرها فى هجوم مفاجئ لـ"قرش"
» قدم وطائرة في اليوم الثالث لـ"الصداقة للألعاب الجماعية"
» فنان شهير: "الحجاب مش بالغصب"
» الأهلى يلغى سفره ويخوض مرانه عصر اليوم
» هكذا شاركت زوجة عمرو دياب في مظاهرات لبنان
» السعودية تجلي 532 مواطنًا من شوارع لبنان
» ابنة الـ18عامًا تهرب مع حبيبها.. والأسرة تبلغ بحطفها
» هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:21 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية