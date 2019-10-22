تعليق ناري من ياسمين الخطيب على حفلات محمد رمضان

22 أكتوبر 2019 - 02:34 م

علقت الإعلامية، ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على أزمة الفنان الشعبي، حمو بيكا، مع نقابة المهن الموسيقية، وإصدارها تصريح بمنعه عن الغناء في مصر، مدافعة عن الفن الشعبي، ومهاجمة حفلات محمد رمضان.







وكتبت "الخطيب" في تغريدتها:" أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري. المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!".





وفي تغريدة أخرى، قالت:" أما عن قرار منع الحفلات، فإذا كانت أسبابه أمنية، على المسئولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضًا، لأنها تجتذب نفس الجمهور".







ولاقت التغريدات تفاعل كبير، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "كلامك صح بس إحنا مش بنعترض طاقتهم إحنا بنعترض علي الكلمات والألفاظ بس اللي بيقولوها"،"فن شعبي أي واحد يقولك عملت واحد ع الرايق وعملت الواحد التاني اي الفن الشعبي ف كدا"،"يجب علي المسئولين يمنعوا محمد رمضان من الظهور عمتا".



