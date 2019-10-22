» نجم آرسنال ينصح «كلوب» باستبعاد محمد صلاح

22 أكتوبر 2019 - 04:17 م

نصح تشارلى نيكولاس نجم أرسنال السابق، الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، باستبعاد محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، من مباراة جينك البلجيكى، المقرر إقامتها غدًأ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أوروبا.

وقال «نيكولاس»، فى تصريحات صحفية لشبكة "سكاى سبورتس"، «أخشى أن يخاطر كلوب بإشراك محمد صلاح فى لقاء الغد وتتفاقم إصابته».

وتابع، «أدرك جيدًا الموقف الصعب الذى يمر به يورجن كلوب فى الوقت الحالى، فى ظل الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح، لكن هناك العديد من المواقف لا تحتمل المخاطرة».

ويعانى محمد صلاح من إصابة فى الكاحل، لم يستطع على إثرها المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التى أقيمت أول أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويمتلك ليفربول ثلاث نقاط فقط فى رصيده بعدما فاز فى الجولة الثانية على سالزبورج النمساوى، فيما خسر فى الجولة الاولى أمام نابولى الإيطالى.