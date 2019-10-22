  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
آبي أحمد

أول رد مصري على تهديدات "آبي أحمد"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا

ابي احمد

رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر: يمكننا حشد مليون شخص للحرب

خوري

شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"

المتهم

مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

الجبلاية تدرس تعميم كشف المنشطات على فرق الدوري

تصعيد جديد من «الجبلاية» ضد مجلس الأهلي

أب يحتجز أولاده الخمسة وأمهم

السعودية.. تفاصيل صادمة "أب يحتجز أولاده الخمسة وأمهم"

بيراميدز

بيان ناري لـ"بيراميدز" ضد اتحاد الكرة

المخرجة إيناس الدغيدي

بعد شائعات اعتزالها.. إيناس الدغيدي: "اشتقت لأفلامي الجريئة"

شرم الشيخ

أول تعليق للسياحة علي رفع بريطانيا قيود السفر لشرم الشيخ

نجم آرسنال ينصح «كلوب» باستبعاد محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

#

أسطورة مانشستر: تألق «صلاح» و«ماني» يؤلمني

#

مفاجاة.. «كلوب» يُضحي بـ«صلاح» من أجل هذا النجم

#

كلوب يتغزل في صلاح بعد التتويج باللقب الأوروبي

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أرسنال

نصح تشارلى نيكولاس نجم أرسنال السابق، الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، باستبعاد محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، من مباراة جينك البلجيكى، المقرر إقامتها غدًأ الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أوروبا.

وقال «نيكولاس»، فى تصريحات صحفية لشبكة "سكاى سبورتس"، «أخشى أن يخاطر كلوب بإشراك محمد صلاح فى لقاء الغد وتتفاقم إصابته».

وتابع، «أدرك جيدًا الموقف الصعب الذى يمر به يورجن كلوب فى الوقت الحالى، فى ظل الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح، لكن هناك العديد من المواقف لا تحتمل المخاطرة».

ويعانى محمد صلاح من إصابة فى الكاحل، لم يستطع على إثرها المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التى أقيمت أول أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

ويمتلك ليفربول ثلاث نقاط فقط فى رصيده بعدما فاز فى الجولة الثانية على سالزبورج النمساوى، فيما خسر فى الجولة الاولى أمام نابولى الإيطالى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «مودريتش» يرشح «صلاح» و«رونالدو» للفوز بالكرة الذهبية
» الأمن يضبط 33 ألف دولار بحوزة «منتقب» بالموسكي
» «جبنة» يقود أسوان للفوز على إنبي
» سيدة تهشم رأس طفل بحجر بدافع الانتقام
» «ميدو» يستغيث: «غير قادرين على الوصول للملعب»
» إقالة علاء ميهوب من تدريب الترسانة
» شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"
» نجم آرسنال ينصح «كلوب» باستبعاد محمد صلاح
» فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم
» كارثة طبيعية في زيمبابوي تهدد الملايين
» "ما علاقة جد القاتل".. مفاجأة جديدة بمقتل شهيد الشهامة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:51 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية