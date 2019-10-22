أول رد مصري على تهديدات "آبي أحمد"

22 أكتوبر 2019 - 04:54 م

رد اللواء ممدوح مقلد، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، التي تحدث فيها عن استعداد بلاده لحشد مليون شخص إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر.

وقال "مقلد"، اليوم الاثنين، إنه سيتم تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، حال منعت إثيوبيا عن مصر المياه، لافتًا إلى أن تصريحات آبي أحمد لها أهداف أخرى.

ونقلت "روسيا اليوم" عن "مقلد" قوله: "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".

وتابع أن "آبي أحمد"، يهدف إلى التفاف الشعب الإثيوبي حول السياسة التي يتبعها، لافتًا إلى أن تصريحاته دعائية.

وشدد على أن مصر لا تريد خوض حرب، ولم تعلن أن لديها نية لذلك.

وقبل ساعات قال رئيس الوزراء الإثيوبي،: "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد ملايين الأشخاص".

واستدرك قائلًا: "لكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".