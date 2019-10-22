"الوزراء" يوافق على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى

عقدت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 64 كنيسة ومبنى، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، 1235 كنيسة ومبنى تابعا، منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن.

وأضاف المتحدث أنه نظرًا للأهمية البالغة من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، فقد تضمن الاجتماع استيفاء الشروط اللازمة للحماية المدنية، بالنسبة للكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، علمًا بأنه تم تغيير بعض هذه الشروط، تيسيرًا على الكنائس.