» «ميدو» يستغيث: «غير قادرين على الوصول للملعب»

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حادث مقتل طفل

 وجه أحمد حسام «ميدو» المدير الفني لفريق مصر للمقاصة،  استغاثة عاجلة إلى المسئولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم قدرة حافلة فريقه على الوصول إلى ملعب مباراته مع وادي دجلة.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف بسبب الأمطار.. للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة».

ويتأهب وادي دجلة لمواجهة المقاصة عند الساعة الخامسة والنصف ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.


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