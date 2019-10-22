» الأمن يضبط 33 ألف دولار بحوزة «منتقب» بالموسكي

اشتبهت قوات أمن قسم الموسكي بالعتبة في سيدة منتقبة «ترتدي نقابًا»، وعند استيقافها لاذت بالفرار، ونتيجة لذلك قامت قوات الأمن بتتبع خط سيرها، وتم ضبطها واتضح أنه شخص يرتدي نقابًا ويدعى "م.ر.ج"، عامل بمكتب للاستيراد والتصدير، وبحوزته مبلغ مالي، 33 ألف دولار ومائة ألف جنيه مصري.

وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، حيث قضي عليها فيها بالحبس سنة، وبمواجهته اعترف بأنه سرق المبلغ المالي من جهة عمله، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.