» «مودريتش» يرشح «صلاح» و«رونالدو» للفوز بالكرة الذهبية

22 أكتوبر 2019 - 05:41 م

رشح لوكا مودريتش، لاعب وسط ريـال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي والفائز بالكرة الذهبية لعام 2018، محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني للتتويج بالجائزة هذا العام بجانب ثلاثة نجوم آخرين.

وقال «مودريتش»، في حوار مع مقدمة الجائزة مجلة «فرانس فوتبول»عن ترشيحاته للفائز بالكرة الذهبية: «أعتقد أن المنافسة ستكون قريبة، بالنسبة لي الأسماء الأربعة البارزة هي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وفيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح».

وكان الكرواتي قد توج بالجائزة العام الماضي، إلا أنه خرج من الترشيحات هذا العام ليصبح أول لاعب في تاريخ الجائزة لا يدخل قائمة الـ 30 المرشحين لها في العام التالي لفوزه.