  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:23 م
بحث متقدم
الاهلى

رسميًا.. الأهلي يوافق على انتقال مهاجمه للنجم الساحلي

الدكتور علي عبد العال

تعليق مفاجئ من "عبدالعال" بشأن تصريحات "آبي أحمد"

أرشيفية

الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

مظاهرات لبنان

مفاجأة.. تنسيق بين المحتجين والأمن فى لبنان

آبي أحمد

أول رد مصري على تهديدات "آبي أحمد"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا

ابي احمد

رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر: يمكننا حشد مليون شخص للحرب

خوري

شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"

المتهم

مفاجأة مدوية تفجرها أولى جلسات محاكمة "راجح"

الجبلاية تدرس تعميم كشف المنشطات على فرق الدوري

تصعيد جديد من «الجبلاية» ضد مجلس الأهلي

مفاجأة.. تنسيق بين المحتجين والأمن فى لبنان

عرب وعالم

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

لبنان.. إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات وسط بيروت

#

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

#

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

#

وزير الكهرباء يكشف عن مفاجأة فى مفاعلات الضبعة

الأرصاد

سيول

سقوط الامطار

أخبار الطقس

الطقس غدًا

تشهد عدة مدن لبنانية مظاهرات مساء اليوم الثلاثاء، مع توقعات بازدياد المشاركين خلال ساعات، خاصة فى طرابلس وصيدا وصور، التي تشهد احتجاجات حاشدة.

وقالت "روسيا اليوم"، إنه يبدو أن هناك تنسيقا  بين القوى الأمنية والمحتجين على الأرض، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتكاك بين الجانبين.

وكان الجيش اللبناني قد اتخذ إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة اللبنانية، مع دعوات استكمال التظاهر.

جاء هذا بعد أن تم فتح جميع الطرقات في مختلف أرجاء البلاد، بعد مفاوضات متواصلة مع المحتجين باستثناء بعض الطرقات في الشمال.

وتشهد ساحتا رياض الصلح وساحة الشهداء في بيروت تنظيم عدة مظاهرات مناهضة للسلطات.

ويرفض المتظاهرون محاولات القوى السياسية، الساعية لامتصاص الحركة الشعبية عن طريق الحديث عن فكرة التعديل الوزاري الذي قد يطال الوزراء "الأكثر استفزازا" إلا أن المحتجين يرفضون هذه الإصلاحات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يتحدث عن عودة محمد صلاح وغياب «أرنولد»
» بالفيديو.. سعودي يطلق النار بشكل هستيري على السكان
» بث مباشر.. الهلال والسد في دوري أبطال آسيا
» «مودريتش» يرشح «صلاح» و«رونالدو» للفوز بالكرة الذهبية
» الأمن يضبط 33 ألف دولار بحوزة «منتقب» بالموسكي
» «جبنة» يقود أسوان للفوز على إنبي
» سيدة تهشم رأس طفل بحجر بدافع الانتقام
» «ميدو» يستغيث: «غير قادرين على الوصول للملعب»
» إقالة علاء ميهوب من تدريب الترسانة
» شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"
» نجم آرسنال ينصح «كلوب» باستبعاد محمد صلاح

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية