مفاجأة.. تنسيق بين المحتجين والأمن فى لبنان

22 أكتوبر 2019 - 05:48 م

تشهد عدة مدن لبنانية مظاهرات مساء اليوم الثلاثاء، مع توقعات بازدياد المشاركين خلال ساعات، خاصة فى طرابلس وصيدا وصور، التي تشهد احتجاجات حاشدة.

وقالت "روسيا اليوم"، إنه يبدو أن هناك تنسيقا بين القوى الأمنية والمحتجين على الأرض، مشيرة إلى أنه لا يوجد احتكاك بين الجانبين.

وكان الجيش اللبناني قد اتخذ إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة اللبنانية، مع دعوات استكمال التظاهر.

جاء هذا بعد أن تم فتح جميع الطرقات في مختلف أرجاء البلاد، بعد مفاوضات متواصلة مع المحتجين باستثناء بعض الطرقات في الشمال.

وتشهد ساحتا رياض الصلح وساحة الشهداء في بيروت تنظيم عدة مظاهرات مناهضة للسلطات.

ويرفض المتظاهرون محاولات القوى السياسية، الساعية لامتصاص الحركة الشعبية عن طريق الحديث عن فكرة التعديل الوزاري الذي قد يطال الوزراء "الأكثر استفزازا" إلا أن المحتجين يرفضون هذه الإصلاحات.