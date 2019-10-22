الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

موجة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في حالة الطقس، تشهدها البلاد منذ اليوم وحتى يوم الجمعة، وهذا ما أكده المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور إبراهيم عطا، اليوم ، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 4 درجات عن معدلها الطبيعي.

وخلال اتصال هاتفي لفضائية "صدى البلد"، أضاف أن الاضطرابات الجوية التي ستمتد إلى نهاية الأسبوع، تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الوجه البحري والقاهرة، وتمتد إلى مدن شمال الصعيد والسواحل الشمالية.

ولفت إلى أن مناطق جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وبعض مدن شمال الصعيد، معرضة لموجات سيول خلال الأسبوع الجاري.